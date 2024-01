Schnee in Amden – aber kein «Winterwonderland»

Dieses Jahr sei «alles bestens» gewesen, fasst Thomas Exposito, Leiter Amden Weesen Tourismus, die vergangenen Festtage im Wintersportgebiet Amden zusammen. Schneetechnisch seien Weihnachten und Neujahr jedenfalls besser gewesen als vor einem Jahr, «auch wenn wir kein ‘Winterwonderland’ zu bieten hatten», so Exposito. Konkret lagen 20 Zentimeter bis ein Meter Schnee im Arvenbüel. Fast alle Anlagen waren in Betrieb, ohne künstliche Beschneiung. Der schönste Tag sei der 31. Dezember gewesen. Da habe es geschneit, und «es kam tatsächlich so etwas wie Winterstimmung auf».