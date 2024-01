Die Planer träumen von Glamping, Steg und Welle

Es gehe nicht darum, an Spitzentagen noch mehr Tagesgäste anzulocken, versicherte Thomas Exposito, der Geschäftsführer von Amden Weesen Tourismus, am Mittwochabend bei einer Informationsveranstaltung zum räumlichen Tourismus-Entwicklungskonzept (RTEK) im Gallussaal in Amden. Ziel sei es, attraktiv zu bleiben, mehr Wertschöpfung vor Ort zu erzielen und die Gäste zeitlich besser zu verteilen.