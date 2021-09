Zwei neue Gesichter bei den Bergbahnen

Auf dem Programm standen unter anderem die Begrüssung durch den neu gewählten Verwaltungsratspräsidenten, Felix Frei. Ausserdem wurde der neue CEO Thomas Küng vorgestellt, der die Geschäftsführung von Peter Engler per 1. Juni übernahm. Thomas Küng ist seit knapp 100 Tagen im Amt. «Ich durfte ein tolles Team mit sehr viel Knowhow bei der LBB AG vorfinden, das zufriedene Gäste als oberstes Ziel hat. Das hohe Tourismusverständnis gepaart mit einer guten Zusammenarbeit in unserer Destination stimmen mich positiv für die weitere Entwicklung», wird Küng in der Mitteilung zitiert. Als kommende Herausforderungen nennt er die drohende Covid-Zertifikatspflicht in Skigebieten, die geringe Verfügbarkeit von freien Personalwohnungen, die begrenzte Ressource Wasser sowie auch das Thema Nachhaltigkeit.