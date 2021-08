Kreuz und quer durchs Hinterrheinland

Sie finden oft Eingang in den Kanon der Schweizer Wanderliteratur, die Tou­renführer aus dem Zürcher Rotpunktverlag. Auch die jüngste seiner Publikationen hat das Zeug dazu, in diesen Status erhoben zu werden: «Passland Viamala», der neue Wander- und Kulturführer zu den Haupt- und Nebentälern am Hinterrhein, laut Verlag sogar der einzige zum ganzen Gebiet am Fluss.