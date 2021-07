Regenwetter lässt Hoffnung auf Rekordsommer schwinden

Nachdem nun die Sommerferien in vielen Schweizer Kantonen begonnen haben, lässt sich eine erste grobe Antwort auf diese Fragen geben. Ernst «Aschi» Wyrsch, Präsident von Hotelleriesuisse Graubünden, fasst die Situation so zusammen: «Es kommen immer noch viele Schweizerinnen und Schweizer, aber nicht in der gleichen Anzahl wie Vorjahr. Die Welschen lassen noch ein wenig auf sich warten.» Langsam kämen wieder mehr Gäste aus dem Ausland «wetterbedingt aber noch nicht in grossen Scharen», wie er feststellt. In erster Linie handle es sich um Gäste aus Deutschland und Italien. Wyrsch prophezeit «einen schlechteren Verlauf als im Vorjahr, aber ungefähr auf dem Niveau Sommersaison 2019». Er warnt jedoch eindringlich: «Sollte das Wetter nicht nachhaltig besser werden, was nicht der Fall sein wird, kann sich sogar eine ausgesprochen schlechte Sommersaison ergeben.»