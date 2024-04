Verfügungsfreiheit, Pflichtteile, Testament und Erbvertrag

Wir haben im Beitrag «Der Todesfall und seine Konsequenzen» dargestellt, wie sich die Erbfolge einer Erblasserin präsentiert, wenn sie nichts anordnet. Das Gesetz hält mit der Parentelenordnung ein Sicherheitsnetz bereit, so dass kein Nachlass ohne Erben bleibt. Wer aber die gesetzliche Lösung nicht will, der kann seine Erbfolge mit einer Verfügung von Todes wegen regeln. Dabei hat die Erblasserin das Folgende zu beachten:

Pflichtteilsrecht bestimmter Erben

Einige wenige Erben stehen der Erblasserin verwandtschaftlich derart nah, dass ihnen das Gesetz eine Portion am Nachlass garantiert. Diese garantierte Erbportion nennt das Gesetz „Pflichtteil“. Pflichtteilsgeschützt sind nur die Ehegatten und die Nachkommen. Alle anderen möglichen gesetzlichen Erben in der zweiten und dritten Parentel sind damit keine Pflichtteilserben. Weder die Eltern noch der Bruder noch etwa die Grosseltern einer Erblasserin sind demnach pflichtteilsgeschützt.

Der Pflichtteil beträgt bei Ehegatten und Nachkommen jeweils die Hälfte derjenigen Quote, die sie gesetzlich erben würden. Bei verheirateten Ehegatten mit Kindern beträgt demnach der Pflichtteil des überlebenden Ehegatten ¼ (nämlich die Hälfte der gesetzlich zugesprochenen Hälfte) und der Pflichtteil der Kinder ebenfalls ¼ (nämlich die Hälfte der anderen Hälfte). Bei kinderlosen Ehegatten beträgt der Pflichtteil des überlebenden Ehegatten 3/8 (nämlich die Hälfte der gesetzlichen Quote von ¾). Wer nicht verheiratet ist und Kinder hat, so sind die Nachkommen im Umfang der Hälfte pflichtteilsgeschützt (nämlich ½ des gesamten Nachlasses). Denjenigen Teil, der nicht pflichtteilsgeschützt ist, nennt man die verfügbare Quote und mit dieser Quote darf die Erblasserin machen, was sie will. Sie kann diese freie Quote dem überlebenden Ehegatten zuweisen, den Kindern, familienfremden Dritten oder gemeinnützigen Institutionen.

Die Enterbung

Die Erblasserin kann einem pflichtteilsgeschützten Erben gegen seinen Willen seinen Pflichtteil nicht entziehen. Wenn ein pflichtteilsgeschützter Erbe aber auf seinen Erbanteil verzichten will, dann kann er dies in einem Erbvertrag (genauer: Erbverzichtsvertrag) tun und entweder entschädigungslos verzichten oder sich den Pflichtteil früher auszahlen lassen (sog. Erbauskauf). Der einseitige Entzug des Pflichtteils ist nur ganz selten möglich, dann nämlich, wenn ein pflichtteilsgeschützter Erbe gegenüber der Erblasserin oder einer ihr nahe verbundenen Person eine schwere Straftat begeht. Das Bundesgericht hat einen Enterbungsgrund etwa bejaht, als ein Sohn seinem Vater völlig zu Unrecht strafbare Handlungen vorgeworfen und ihn hierfür ungerechtfertigt angezeigt hat. Verneint dagegen hat das Bundesgericht einen Enterbungsgrund, als ein Sohn seinem Vater in einem Wutanfall eine Gartenplatte vor die Füsse geworfen hat. Der zweite Enterbungsgrund, der Verstoss gegen eine ihm obliegende familienrechtliche Pflicht, ist in der Praxis praktisch bedeutungslos geworden. Das Bundesgericht hat etwa als Enterbungsgrund die Gleichgültigkeit eines Sohnes nicht gelten lassen, der sich nicht für die Krankheit seiner Mutter interessiert und sich auch nicht nach ihr erkundigt hat. Gerade die Fälle der völligen Entfremdung oder des totalen Kontaktabbruchs zwischen Nachkommen und ihren Eltern kommen in der Praxis immer wieder vor, genügen aber nicht, um gültig eine Enterbung auszusprechen.