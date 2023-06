Bündner Bachelorette: So gut kennen sich Yara und Suajb

Die diesjährige Staffel der Bachelorette ist vorüber. Yara Buol aus Cazis hat bis zum Schluss gekämpft und sich in der Folge des Wiedersehens für den Zweitplatzierten Suajb entschieden. Nun haben uns die zwei Glücklichen einen Besuch in Chur abgestattet. Eine Erleichterung ist bei den beiden deutlich spürbar, jetzt wo alle Dreharbeiten und Ausstrahlungen vorüber sind. «Wir fühlen uns frei wie ein Vogel und können nun machen, was wir wollen», freut sich Suajb. Die beiden liessen sich jetzt viel Zeit. «Wie wir die Zukunft gestalten, werden wir noch schauen», sagt Yara. «Beklagen können wir uns nicht. Es läuft echt super im Moment», so die Bachelorette. Beide hätten sich auf die Momente gefreut, in denen sie nicht mehr so im Mittelpunkt und einfach für sich sein können.

Wir haben uns gefragt, wie gut sich Yara und Suajb in der Zwischenzeit schon kennen. Die Antworten findet ihr im Video: