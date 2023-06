Yara und Eric sind kein Paar mehr, dafür hat sie einen Neuen

In der Wiedersehensfolge, die am Sonntagabend ausgestrahlt wurde, wurde offenbart: Zwischen Yara und Eric hat es nicht geklappt. «Zurück in der Schweiz konnten wir offen und ehrlich alles noch einmal Revue passieren lassen», sagte Eric. Sie hätten festgestellt, dass in Thailand alles anders gewesen war. «Dort waren wir ziemlich vernarrt ineinander», so der 25-Jährige aus dem österreichischen Wolfurt. Hier kehrte plötzlich der normale Alltag zurück.