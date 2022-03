Wetterprognosen lassen auf ein gutes Rennen hoffen

Nach zwei coronabedingten Absagen darf der grösste Breitensportanlass im Kanton wieder stattfinden. Bereits über 11’300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus allen Landesteilen sind am Engadin Skimarathon angemeldet. Wie die Organisatoren schreiben, ist die Strecke in ausgezeichnetem Zustand. Die Wetterprognosen hoffen auf ein schnelles Rennen. Zudem werden zahlreiche Top-Athletinnen- und -Athleten am Engadin Skimarathon dabei sein. Für ein Spektakel werde Dario Cologna sorgen, welcher ein letztes Mal als aktiver Spitzensportler sein Heimrennen in Angriff nimmt. Es lohnt sich also, mit dabei zu sein – ob live vor Ort oder vor dem Fernseher.