Der Olympiawinter wird eingeläutet

Alle Weltcupanlässe des Wochenendes auf einen Blick



Freitag

Bereits beendet: Langlauf: Sprint der Frauen und Männer in Ruka (Finnland)

20.00 Uhr: Ski Alpin Abfahrt der Männer in Lake Louise (Kanada)



Samstag

6.00 Uhr: Skicross Männer und Frauenrennen in Secret Garden (China)

10.15 Uhr: Langlauf Einzelrennen der Männer über 15 Kilometer (klassisch) in Ruka (Finnland)

11.45 Uhr: Biathlon Einzelrennen der Frauen in Östersund (Schweden)

15.00 Uhr: Biathlon Einzelrennen der Männer in Östersund (Schweden)

16.00 Uhr: Ski Alpin 1. Lauf Riesenslalom der Frauen in Killington (USA)

19.00 Uhr: Ski Alpin 2. Lauf Riesenslalom der Frauen in Killington (USA)

20.15 Uhr: Ski Alpin Abfahrt der Männer in Lake Louise (Kanada)



Sonntag

10.20 Uhr: Langlauf Verfolgung der Frauen über 10 Kilometer in Ruka (Finnland)

11.00 Uhr: Biathlon Sprint der Frauen in Östersund (Schweden)

12.30 Uhr: Langlauf Verfolgung der Männer über 15 Kilometer in Ruka (Finnland)

13.45 Uhr: Biathlon Sprint der Männer in Östersund (Schweden)

15.45 Uhr: Ski Alpin 1. Lauf Slalom der Frauen in Killington (USA)

18.45 Uhr: Ski Alpin 2. Lauf Slalom der Frauen in Killington (USA)

20.15 Uhr: Ski Alpin Super-G der Männer in Lake Louise (Kanada)