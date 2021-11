Trotz Rückfall bleibt sie optimistisch

Für Irene Cadurisch startet die Saison früher als erwartet. Bereits heute Donnerstag hat die Biathletin ihren ersten Auftritt. Im schwedischen Idre geht sie im IBU-Cup über die Sprintdistanz an den Start, ehe am Samstag ein nächster folgt und am Sonntag das Verfolgungsrennen ansteht. Natürlich hätte sie sich das anders gewünscht. Der Weltcupauftakt am Wochenende im schwedischen Östersund war der Plan, nun muss sie sich vorerst mit der zweithöchsten Stufe anfreunden.