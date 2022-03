Alex Fiva wurde in Chur empfangen

Am Donnerstagabend um 18 Uhr wurde der Olympia-Silbermedaillengewinner und Weltmeister von 2021 im Skicross, Alex Fiva, auf dem Alexanderplatz in Chur im Rahmen des Fests «Chur on Fiva» für seine Leistungen geehrt. Beim Event liessen verschiedene Sportgrössen – die American-Football-Mannschaft der Calanda Broncos oder die Jugend von Fivas Skiclub Parpan – den Medaillengewinner hochleben. Die Feier wurde durch einen Foodtruck, eine Cocktail Bar und Livemusik von Lt Slam abgerundet.

Im Video könnt ihr euch den Empfang von Alex Fiva nochmals ansehen: