Ragettli steht auch in Mammoth Mountain auf dem Slopestyle-Podest

Nach seinem Heimsieg am Laax Open steht Andri Ragettli auch beim dritten Slopestyle-Wettkampf dieser Weltcup-Saison auf dem Podest. Der Weltmeister aus dem Jahr 2021 klassiert sich im amerikanischen Mammoth Mountain im 3. Rang.

Trotzdem musste Ragettli die Führung in der Disziplinen-Wertung an den Norweger Birk Ruud abtreten. Der Olympiasieger von Peking im Big Air triumphierte bereits zum fünften Mal in dieser Weltcup-Saison, einzig in Laax stand er als Dritter nicht zuoberst auf dem Podest.