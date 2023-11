Nationalteam an der WM in Singapur: Darum fühlt sich Heini wie im Zürcher Zoo

Mittlerweile ist das Schweizer Unihockey-Nationalteam in Singapur angekommen. Hier findet vom 2. bis 10. Dezember die WM statt. Weshalb die Schweizerinnen bereits gut eine Woche vor dem ersten Spiel in Asien gelandet sind, hat Torhüterin Lara Heini bereits gemerkt. Sie sagt: «Es fühlt sich hier wie in der Masoala-Halle im Zürcher Zoo an.» Das tropische Klima macht also etwas zu schaffen. Die Zeitumstellung scheint hingegen gut überwunden.