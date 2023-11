Nationalteam unterwegs an die WM: Darum schüttet Rüttimann am Flughafen ihren Kaffee weg

Am Freitag treffen sich die Schweizer Unihockey-Nationalspielerinnen zu einem letzten Trainingstag in der Heimat. Bevor es am Abend mit dem Flugzeug in wärmere Gefilde geht. Nämlich nach Singapur an die WM, die vom 2. bis 10. Dezember stattfindet. Dort, wo die Schweizerinnen eine Medaille, ja möglichst gar den Titel holen wollen. Etwas, was ihren Landsleuten vor 18 Jahren an gleichem Ort gelungen war, sich seither aber niemals mehr wiederholte.