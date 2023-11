Chur weiter sieglos, Malans reagiert und Piranha bleibt in Tuchfühlung mit der Spitze

Auch am Sonntag in Basel gegen den Zweitletzten sieht es lange nicht so schlecht aus. Die Defensive funktioniert, aber in der Offensive sind die Churer weiterhin ungefährlich. Zwar bringt Mario Kunz auf Zuspiel von Martin Östholm den Gast aus der Bündner Hauptstadt in der achten Minute in Führung, doch mehr als dieser eine Treffer bringen die Churer nicht zustande. Im Mitteldrittel gleicht das Heimteam aus und im Schlussdrittel sorgen die Basler in der 49. und in der 58. Minute für die Entscheidung. Zwar bringt Churs Nadir Monighetti ebenfalls in der 58. Minute nochmals die Hoffnung zurück, doch es bleibt bei der 2:3-Niederlage.