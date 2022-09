Nur Chur holt volle Punktzahl – das Unihockey-Round-up vom Wochenende

Chur Unihockey feiert einen perfekten Einstand in der neuen Spielzeit. Gegen den Aufsteiger Basel Regio gewinnen die Hauptstädter 4:2. Die Weichen in Richtung Sieg wurden erst im letzten Drittel gestellt. In der 44. Minute traf der Finne Aaro Helin zum 2:1, zehn Minuten später erhöhte Sandro Mani zum 3:1. Nach dem Anschlusstreffer sicherte erneut Helin in der 60. Minute den Churer Sieg.