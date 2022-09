Ein wichtiger Auftaktsieg mit ein wenig Drama

Erstes Spiel und gleich ein unbekannter Gegner. Die Ungewissheit könnte vor diesem Auftakt in die Saison kaum grösser sein für Chur Unihockey. Mit Basel Regio gastiert ein Team in der GBC, welches nach mehreren coronabedingt schwierigen Spielzeiten ohne Aufstieg diesen Schritt in die Nationalliga A endlich machen konnte. Und mit starken Ausländern sowie dem Schweizer Nationalspieler Patrick Mendelin durchaus Play-off-Ambitionen hegt. Etwas, das sich auch der Churer Stadtklub zum neuerlichen Ziel gesetzt hat, nachdem ihm zu Platz 8 in der Saison zuvor ein winziger Zähler fehlte.