Bündner Siege am Samstag, Niederlagen am Sonntag: So lief das Unihockey-Wochenende

Zum Teil rehabilitiert

Alligator Malans gelingt in Uster nach der 2:10-Klatsche zu Hause gegen Wiler-Ersigen eine Reaktion. Gegen den Aussenseiter finden die Bündner Herrschäftler nach einem schwierigen ersten Drittel und einem zwischenzeitlichen 2:4-Rückstand wieder in die Spur. Und können die wichtige Partie am Ende mit 8:6 gewinnen. Auch weil Patrik Doza, der überragende Ausländer des Gegners, mit fortlaufender Spieldauer besser kontrolliert werden kann. Aus Bündner Sicht kann sich in den entscheidenden Situationen vor allem Joel Friolet auszeichnen, der gegen Ende der Partie einen seiner beiden Treffer gar in Unterzahl erzielen kann.

Doch der Anspruch der Alligatoren ist ganz klar ein anderer. Man will auch gegen die Topteams brillieren. Dies gelingt den Bündnern am Sonntag zu Hause gegen Meister GC über weite Strecken des Spiels. Erst die letzten zwei Minuten mit zwei Toren ins verlassene Malanser Gehäuse sorgen für ein am Schluss deutliches Schlussresultat von 3:8 aus Bündner Sicht.

UHC Uster – UHC Alligator Malans 6:8 (4:2, 0:3, 2:3)

Buchholz, Uster. 275 Zuschauer. SR Wehinger/Zurbuchen.

Tore: 2. M. Prazan (M. Kulmala) 1:0. 6. V. Schubiger (L. Ujhelyi) 1:1. 9. C. Schmid (P. Doza) 2:1. 14. C. Schmid (P. Doza) 3:1. 17. D. Hartmann (L. Ujhelyi) 3:2. 20. P. Doza (P. Schmuki) 4:2. 28. K. Berry (C. Camenisch) 4:3. 30. T. Braillard (D. Hartmann) 4:4. 38. K. Berry (D. Hartmann) 4:5. 41. J. Pfister (P. Doza) 5:5. 45. J. Friolet 5:6. 51. R. Buchli (J. Friolet) 5:7. 57. J. Friolet 5:8. 60. C. Schmid (P. Doza) 6:8.

Strafen: 4mal 2 Minuten, 1mal 10 Minuten (R. Gallati) gegen UHC Uster. 1mal 2 Minuten gegen UHC Alligator Malans.

UHC Alligator Malans – Grasshopper Club Zürich 3:8 (2:2, 1:2, 0:4)

Sporthalle Lust, Maienfeld. 451 Zuschauer. SR Crivelli/Rampoldi.

Tore: 5. C. Meier (N. Seiler) 0:1. 7. P. Riedi (T. Heller) 0:2. 9. D. Rohner (R. Schubiger) 1:2. 15. K. Berry (C. Camenisch) 2:2. 29. L. Veltsmid (R. Schubiger) 3:2. 38. P. Riedi (C. Meier) 3:3. 38. J. Rüegger (D. Hasenböhler) 3:4. 47. T. Heller (P. Riedi) 3:5. 59. C. Laely (D. Hasenböhler) 3:6. 60. C. Laely (F. Wenk) 3:7. 60. N. Seiler (P. Riedi) 3:8.

Strafen: 1mal 2 Minuten gegen UHC Alligator Malans. 2mal 2 Minuten gegen Grasshopper Club Zürich.

