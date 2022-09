Malans siegt und verliert in der ersten Doppelrunde

Dass die Alligatoren derart lange kompetitiv im Match blieben, hätten nach einem verschlafenen Start wohl nur die zuversichtlichsten Fans vorausgesagt. Nach sieben chancenlosen und unter zürcherischem Dauerbeschuss stehenden Minuten, lagen die Herrschäftler mit 0:2 zurück. Erinnerungen an die Vorwoche und die herbe Klatsche gegen Wiler wurden wach. Dann fand zuerst die dritte Formation in Spiel und Härte zurück: Damian Rohner staubte zum 1:2 ab, Mike Jäger traf kurz darauf nur die Latte. In der 15. Minute erzielte Kevin Berry in Überzahl den Ausgleich, was der Spielfreude und zielstrebigen Offensivaktionen der Alligatoren weiter zuträglich war. Mario Bardill, der zum ersten Mal im Tor starten durfte, zeigte sichere Paraden und ein gutes Stellungsspiel.

Im zweiten Abschnitt gefiel ein sehr stabiles Boxplay und die defensive Stabilität: GC tauchte nur noch punktuell gefährlich vor Bardill auf, sah sich früh gezwungen, auf zwei Linien umzustellen. Mit Lukas Veltsmid war es in der 29. Minute wiederum ein Spieler des dritten Blocks, der seine Farben in Führung bringen konnte. Unter der Regie des agilen Centers Harry Braillard zeigte sich diese Formation auch gegen die Zürcher Nationalspieler stabil, eine erfreuliche Erkenntnis des Abends. Weniger schön die Entwicklung in der 38. Minute, als GC innert Sekunden zu zwei Toren kam: Meier, Riedi und Rüegger kehrten mit ihrer Klasse das Spiel. Darauf reagierten die Malanser unbeeindruckt, kreierten auch im Schlussabschnitt gute Chancen, Dan Hartmann traf nur den Pfosten. Bis zu Hellers Tor also alles in Reichweite, danach schwanden Zuversicht und wohl auch die Kräfte der Alligatoren.