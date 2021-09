Transfercoup von Piranha Chur

Die Unihockeyanerinnen von Piranha Chur landen einen Transfercoup. Sie verpflichten für die laufende Saison Julia Suter, die vergangene Saison erheblichen Anteil am Schweizer Meistertitel der Kloten-Dietlikon Jets hatte. Die 30-Jährige überzeugte insbesondere mit ihren Skorerqualitäten. 50 Punkte (23 Tore, 27 Assists) sammelte Suter letzte Saison in 20 Spielen. In den letzten zehn Jahren (mit Ausnahme einer Saison) buchte sie im Schnitt pro Spiel weit über einen Punkt. Ähnlich sieht ihre Bilanz mit der Nationalmannschaft an Weltmeisterschaften aus. In 18 WM-Spielen kam Suter bisher auf 33 Punkte.

An der Heim-WM 2019 in Neuenburg sorgte die Schweiz für eine der spektakulärsten Wendungen im Unihockey. Mittendrin: Julia Suter. Im Halbfinale gegen Tschechien, beim Stand von 2:6 zwei Minuten vor Schluss, leitete sie mit zwei Treffern die Wende ein.