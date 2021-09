Schon früh auf dem richtigen Weg

Mit zwei Siegen aus gleich vielen Partien ist Piranha Churs Saisonstart gelungen. Auf das 4:1 zu Hause zum Auftakt gegen Bern Burgdorf folgte am Samstag auswärts gegen Berner Oberland ein 7:6-Erfolg. 38 Sekunden vor Schluss traf Corin Rüttimann zum viel umjubelten Sieg. Zwischen den beiden Meisterschaftspartien wurden die Churerinnen ihrer Favoritenrolle auch im Schweizer Cup gerecht, womit sie im Achtelfinal angelangt sind. Der perfekte Start in die neue Unihockeysaison also? «Nein, aber ein Start nach Wunsch», sagt Trainer Jani Westerlund. «Perfekt ist anders.