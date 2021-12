Schweizer Triumph in St. Moritz

Bei schwierigen Sichtverhältnissen starteten die Ski-Alpin Frauen am Samstagmorgen zum Weltcup-Rennen in St. Moritz. Auf dem Programm stand ein Super-G, bei dem Lara Gut-Berahmi ihr Können zeigte. Mit 0,18 Sekunden Vorsprung auf die zweiplatzierte Italienerin Sofia Goggia fährt sie im Engadin zum Sieg. Dritte wird die Amerikanerin Mikaela Shiffrin mit 1,18 Sekunden Rückstand.

Gut-Behrami, die sich nach einer langwierigen Erkältung wieder gesund fühlt, untermauerte damit ihre Vormachtstellung im Super-G. In den letzten sieben Weltcup-Rennen in dieser Disziplin wurde sie fünfmal Erste und zweimal Zweite. Dazu holte sie im Februar in Cortina d'Ampezzo WM-Gold und sicherte sie sich im letzten Winter auch den Sieg in der Weltcupwertung.

Sofia Goggia ging als grosse Favoritin an den Start. In Lake Louise konnte sie gleich dreimal triumphieren und führt nicht nur die Weltcup-Wertung im Super-G an, sondern auch in der Abfahrt. Und sie hatte den letzten Super-G in St. Moritz vor zwei Jahren gewonnen.

Flury in den Top 10

Die Bündnerin Jasmine Flury war ebenfalls am Start. Die 28-Jährige aus Davos Monstein startete mit viel Wind und schlechter Sicht mit der Nummer 29 ins Rennen. Sie ist nach 31 Fahrerinnen dennoch auf dem guten 10. Platz platziert.

Stephanie Jenal fährt mit der Startnummer 39 nicht in die Weltcup-Punkte.