Die Vergangenheit verspricht viel für das Ski-Wochenende in St. Moritz

Geht es nach den Statistiken, haben die Österreicherinnen aber die besten Chancen auf gute Ergebnisse: Ihre Landsfrauen standen in St. Moritz seit 1998 vor den US-Amerikanerinnen am häufigsten auf dem Podest. Als grösste Konkurrentin der Schweizerinnen gilt dieses Jahr aber die Italienerin Sofia Goggia, die es vor zwei Jahren schon auf das höchste Treppchen geschafft hat und auch die Abfahrt in Lake Louise am letzten Wochenende gewann. Corinne Suter fuhr in Kanada als Fünfte das beste Resultat für die Schweizerinnen heraus.