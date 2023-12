Vor Heimweltcup - Aita Gasparin: «Möchte alles rausholen, was möglich ist»

von Tobias Soraperra und Roman Michel

Die Worte von Aita Gasparin geben Einblick in den Zustand der Schweizer Biathletinnen und Biathleten vor dem Heimweltcup in Lantsch/Lenz. «Ich hatte sehr hohe Ziele für das Wochenende. Momentan muss ich mich aber einfach darauf konzentrieren, gesund zu bleiben», sagt die 29-Jährige am Medientreffen vom Mittwoch, ein Tag vor dem Auftakt der Rennen. Im Schweizer Team geht die Seuche um. Elisa Gasparin verpasst den Heimauftritt wegen eines positiven Coronatests. Auch die anderen beiden Bündner Athletinnen Aita Gasparin und Lea Meier sind angeschlagen. «Wenn dir an der Weltspitze ein Prozent fehlt, kann es schwierig werden», weiss Aita Gasparin. «Aber ich werde alles rausholen, was an diesem Tag möglich ist.»

Das sagt Aita Gasparin vor ihrem ersten Renneinsatz.