Bitterer Ausfall: Elisa Gasparin verpasst Heimweltcup wegen Corona

Mehr Hiobsbotschaft geht kaum. Nicht einmal 24 Stunden vor dem ersten Weltcuprennen der Biathletinnen in Lantsch/Lenz muss die Bündnerin Elisa Gasparin Forfait geben. Ein Coronatest bei der Bündnerin ist positiv ausgefallen. «Herzzerreissend», schreibt die 32-Jährige auf Instagram. «Zuhause Rennen zu bestreiten war mein Traum.»

In den ersten Weltcuprennen der Saison klassierte sich Gasparin einmal in den Top 20. Mit der Staffel lief sie in Östersund auf Rang 4. «Schaut so aus als müsste ich bis 2025 warten, damit mit Traum Realität wird», schreibt die Bündnerin. Dann findet in Lantsch/Lenz die WM statt.

Beim ersten Weltcuprennen vom Donnerstag werden nach Gasparins Ausfall noch zwei Bündnerinnen am Start stehen: Aita Gasparin und Lea Meier.