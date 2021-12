Max Gray kehrt zu den Calanda Broncos zurück

Der 1,82 m grosse und 84 kg schwere US-Spieler wird nicht nur als Passverteidiger, sondern als Passempfänger im Europacup und Returner in der Schweizer Meisterschaft eingesetzt. «Max Gray hat sich in Chur super eingelebt und sich einen Namen gemacht. Er gibt nicht nur auf dem Feld immer 100 Prozent Einsatz, sondern ist auch neben dem Feld ein echter Teamplayer. Kein Wunder ist er bei seinen Mitspielern und den Fans sehr beliebt», so Broncos-Präsident Christoph Sünderhauf.