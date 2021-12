Calanda Broncos verpflichten neuen Quarterback

Der Spielmacher für die Saison 2022 sei gefunden, teilen die Calanda Broncos in einer Medienmitteilung mit: Chase Andries heisst der Mann, der als flexibler Quarterback gilt. Andries startete in den letzten drei Jahren als Quarterback für die DePauwn University (Indiana). In dieser Zeit führte er seine Universität – mit einem Rekord von 21-13 Siegen – zum ersten Playoff-Sieg der bereits 137-jährigen Universitätsgeschichte.