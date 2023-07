William Reais ist doppelter Schweizer Meister

An den Leichtathletik Schweizer Meisterschaften in Bellinzona schlägt der Bündner William Reais aus Chur gleich zweimal zu und schafft das Double. Am Samstag holte er den ersten Meistertitel über 100m. In 10,22 Sekunden fing er noch knapp den Schnellstarter Silvan Wicki (10,24) ab. Dritter wurde Timothé Mumenthaler (10,34).