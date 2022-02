Im pinken Langlaufdress für den guten Zweck

Es ist bereits das neunte Mal, dass die Aktion «Mascha Rösa» dem Engadin Frauenlauf einen rosa Anstrich für den guten Zweck verpasst.

Nicht nur die «Mascha-Rösa»-Läuferinnen, auch die Krebsligen sind vor Ort mit dabei, wie es in der Mitteilung heisst. Am Samstag, 5. März, vor der Halle mit der Startnummernausgabe sowie am Sonntag, 6. März, stehen Krebsliga-Mitarbeitende in Samedan und im Zielgelände in S-chanf Interessierten für Fragen zum Thema Brustkrebs und zu den Angeboten der Krebsliga zur Verfügung.

Brustkrebs ist die häufigste Krebskrankheit bei Frauen. Pro Jahr erkranken in der Schweiz rund 6200 Frauen neu an Brustkrebs, das sind jeden Tag mehr als 16 Betroffene. Auch Männer können laut Mitteilung davon betroffen sein. So zählt man circa 50 Männer, die jährlich mit dieser Diagnose konfrontiert werden. Je früher Brustkrebs entdeckt und behandelt wird, desto besser stehen im Allgemeinen die Chancen auf Heilung.

(so)