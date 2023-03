HCD-Verteidiger über die vielen Strafen: «In den Play-offs ist das nicht akzeptabel»

Obwohl trotz drei Partien in sechs Spielen die Energiereserven noch ausreichend sind, ist Egli nicht unglücklich darüber, dass erst am Mittwoch wieder gespielt wird. Am Montag will er «den Kopf frei bekommen, den Körper regenerieren und versuchen, ein wenig von der Eishalle wegzukommen». Damit er und seine Teamkollegen sich am Dienstag gut erholt auf das vierte Spiel der Play-off-Viertelfinalserie vorbereiten können.