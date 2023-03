Der HCD verpasst in Zürich eine goldene Chance

Es hätte so einige Gründe gegeben, weshalb der HC Davos in dieser Viertelfinalserie erstmals in Führung hätte gehen können. Das so wichtige Break hätte schaffen können. Erstmals seit mehr als vier Jahren wieder in Zürich hätte gewinnen können. Da wäre zum Beispiel das Momentum, das nach der besten Saisonleistung am vergangenen Freitag deutlich auf Seite der Davoser gewesen war. Da wäre die Tatsache, dass man in den ersten zehn Minuten der Partie acht (!) Strafminuten dank eines starken Boxplays unbeschadet überstanden hatte.