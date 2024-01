Erfolgreiches Trio: Bündner Klubs siegen zum Jahresauftakt

Zum Ende des Jahres ging dem EHC Chur in der My Hockey League etwas die Puste aus. Vor der kurzen Weihnachtspause holte der Leader gegen Frauenfeld und Franches-Montagnes bloss einen Zähler. Neues Jahr, neues Glück? Ja. Zum Jahresauftakt gewinnen die Hauptstädter zuhause gegen Langenthal mit 4:1. Es dauert aber 20 Minuten bis die Churer im 2024 ankommen. Denn: Nach dem ersten Drittel stets noch 0:1 für die Gäste aus dem Bernbiet. Mit einem Doppelpack innert rund zweieinhalb Minuten kehrt Lars Frei die Partie zu Beginn des Mittelabschnitts. Danach haben die Churer alles im Griff. Wyss erhöht im Schlussdrittel im Powerplay auf 3:1, Schwab sorgt fünf Minuten vor dem Ende für das 4:1.

Arosa siegt zum zweiten Mal

Zwei Siege in Serie? Das gabs für den EHC Arosa letztmals Anfang November. Nun feiern die Schanfigger wieder einmal zwei Dreier in Folge. Das 2:1 gegen Düdingen ist aber ein hartes Stück Arbeit. In Unterzahl geraten die Bündner im Startdrittel in Rückstand. Überhaupt: Alles Treffer fallen, als beide Teams nicht in Vollzahl auf dem Eis sind. Kein Wunder, denn: Gleich 19 kleine Strafen (!) werden in den 60 Minuten ausgesprochen. Kurios: Der erste Aroser Treffer kurz vor Spielhälfte fällt in Unterzahl. Russo ist für den Shorthander verantwortlich. Kurz nach der zweiten Pause fällt die Entscheidung dann im Powerplay. Torschütze: Révész. In der Tabelle liegt Arosa auf Rang 6 – und damit auf dem letzten direkten Play-off-Platz.

Prättigau-Herrschaft schlägt Luzern

Der HC Prättigau-Herrschaft sorgt derzeit neben dem Eis für Schlagzeilen. Die Trennung von Ex-Trainer Centerhorn beschäftigt die Anwälte. Auf dem Eis lassen sich die Spieler davon nichts anmerken. Im ersten Spiel 2024 gibts ein 5:2 gegen Luzern. Naef, Neurauter und Bucher bringen die Bündner bis zur 33. Minute mit 3:0 in Führung. Mit zwei Treffern zum Start des Schlussdrittels melden sich die Gäste plötzlich wieder zurück. Die Wende? Nein. Scherrer und Roussette stellen den Dreitorevorsprung schnell wieder her. Damit bleibt Prättigau-Herrschaft am Leader Dübendorf dran.