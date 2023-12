Nächstes Kapitel nach Trainerknall: HC Prättigau-Herrschaft trennt sich von Centerhorn

Am Donnerstag hat Stephan Weber, Präsident des HC Prättigau-Herrschaft, die Mitglieder des Fusionsvereins in einem per elektronische Post versandten Schreiben über die neueste Entwicklung in den Trainerwirren um Reto Centerhorn informiert. Obwohl das befristete Arbeitsverhältnis eigentlich keine Kündigung vorsieht, strebt der Verein per sofort die Trennung vom ohnehin nur noch beim Nachwuchs engagierten 52-jährigen Trainer an. Rückblende: Am 6.