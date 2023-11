Eishockey vom Wochenende: Arosa siegt, HCD Ladies zeigen zwei Gesichter, Chur und Prättigau verlieren

Zwei klare Resultate

Die HC Davos Ladies zeigen am Wochenende zwei verschiedene Gesichter. Am Samstag souverän, am Sonntag chancenlos – zumindest, was die nackten Resultate zeigen. Am Samstag lassen sie den Langenthal Damen zu Hause mit 4:0 keine Chance, am Sonntag werden sie von den Ambri-Piotta-Girls im Tessin dominiert und verlieren selbst mit 0:4. Aber der Reihe nach.