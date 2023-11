Inferiores Mitteldrittel beerdigt Serie des EHC Chur in der MHL

Am Samstag geht eine stolze Serie des EHC Chur zu Ende. Beim Bestreben, in der dritthöchsten Schweizer Spielklasse MHL ein Spitzenteam zu stellen, dürfen die Exponenten der Heimequipe vor dem Gastspiel des EHC Thun auf 15 Partien mit weisser Weste nach regulärer Spielzeit verweisen. Ihre zuvor vier Niederlagen hat die Equipe des Trainerduos Jan und Reto von Arx in der Verlängerung oder im Penaltyschiessen bezogen. Doch der EHC Thun zieht dem Tabellenzweiten den Zahn. Er setzt sich dank höherer Effizienz mit 3:2-Toren durch. Die Ursachenforschung ist im Churer Lager schnell vollzogen.