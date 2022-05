RhB will Weltrekord aufstellen

Einmalige Gelegenheit

Wie Renato Fasciati, Direktor der RhB, ausführt, ist es nur in der jetzigen Zeit möglich, einen Weltrekordversuch durchzuführen. Dieses Jahr komme neues Rollmaterial an. Deshalb seien die 100 Wagons für den Rekordversuch verfügbar. So soll ein 1,9 Kilometer langer Zug am 29. Oktober über die Unesco-Welterbe-Strecke von Preda bis Bergün fahren. Laut Fasciati ist die jetzige Zeit zudem ideal, weil die Schweiz 175 Jahre Schweizer Eisenbahnen feiert. Ebenso habe es während der Coronazeit weniger Fahrgäste gegeben.

Mit diesem Weltrekordversuch will die RhB auf sich und den Bündner Tourismus aufmerksam machen – mit einem Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde.



Das ist die Strecke, welcher der Weltrekord-Zug im Oktober zurücklegen soll: