«Viel zu gut für die zweithöchste Liga» – so kündet Chur Unihockey den neuen Schweden an

Nachdem Alligator Malans und Piranha Chur in der vergangenen Woche erste Vertragsverlängerungen bekannt gegeben haben, zieht nun Chur Unihockey nach. Nicht mit einer Vertragsverlängerung, sondern mit einer Neuverpflichtung. Der neue Mann heisst Adam Nilsson, ist 24 Jahre alt, Schwede und spielt in seiner Heimat in der zweithöchsten Liga bei Strängnäs IBK.