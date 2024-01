Unihockey-Sportchefs haben zu tun: Alligator und Piranha geben erste Vertragsverlängerungen bekannt

Beim aktuell fünftplatzierten Alligator Malans, das in der nächsten Saison mit dem Königstransfer Rasmus Enström aus Schweden noch besser aufgestellt sein dürfte, kann Sportchef Peter Lüthi folgende Vertragsverlängerungen mit Stammspielern bekannt geben: Captain Dan Hartmann, Markus Holenstein, Valentin Schubiger und Damian Rohner. Dazu bekommt Torhüter Joel Müller, der nach dem überraschenden sofortigen Abgang von Mario Bardill zu Kantonsrivale Chur Unihockey bereits der ersten Mannschaft angehört, auf nächste Saison einen fixen Platz im NLA-Team. Der Verein kündet auf Instagram an, dass er schon in der kommenden Woche die nächsten Vertragsverlängerungen bekannt geben wird.