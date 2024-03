Nach Enttäuschung wieder aufgestanden: Gehörlose Bündner Skirennfahrerin gewinnt Bronze

Celina Niederhauser erreichte an den Deaflympics in der Türkei im Parallelslalom den dritten Rang und holte sich die Bronzemedaille für die Schweizer Delegation. Die junge Jenazerin erlebte dabei an diesen Meisterschaften für Gehörlose ein Wechselbad der Gefühle. Nach Rang 2 in der Qualifikation setzte sie sich souverän im Viertelfinale durch. Im Halbfinale unterlag sie ihrer Gegnerin aus Deutschland. Trotz gewissen Ungereimtheiten bei der Zeitmessung hatte der Protest keine Chance und sie musste sich für den Lauf um Bronze nochmals aufraffen. Im Kampf um den dritten Platz besiegte sie Johanna Köttl aus Österreich und gewann somit die erste und einzige Medaille für die Schweiz.