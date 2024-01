HCD-Verteidiger Fora droht eine Sperre

In der 47. Minute checkte Michael Fora im Auswärtsspiel gegen die SCL Tigers seinen Gegenspieler Samuel Erni. Der Davoser Verteidiger kassierte dafür – nachdem sich die Schiedsrichter die Videobilder dieser Szene angeschaut hatten – eine Fünfminuten- plus Spieldauerdisziplinarstrafe. Die Langnauer nutzten das Powerplay zum 3:2 durch Saku Mäenalanen und gewannen die Partie schliesslich mit 4:2.

Nun droht Fora weiteres Ungemach. Die Disziplinarkommission hat gegen den Nationalverteidiger ein ordentliches Verfahren eröffnet – «wegen eines möglichen Checks gegen den Kopf von Samuel Erni», wie es in der Begründung heisst. Seine nächsten Spiele bestreitet der HCD am Samstag in Lugano und am Sonntag zu Hause gegen die SCRJ Lakers.