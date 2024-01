Für den HCD wird die Lage wieder bedrohlich

Die Szene, welche am Dienstagabend für den Ausgang der Partie mitentscheidend war, trug sich in der 47. Minute zu: HCD-Verteidiger Michael Fora fehlte bei seinem Check gegen Samuel Erni das Timing. So traf er den Gegenspieler mit der Schulter am Kopf und kassierte dafür eine Fünfminutenstrafe plus Restausschluss. 44 Sekunden brauchten die Langnauer daraufhin in Überzahl, um durch den Finnen Saku Mäenalanen das 3:2 zu erzielen. Dieses Tor sollte sich als Siegtreffer herausstellen.