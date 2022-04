Von Autoposer bis zu Littering: Das beschäftigt die Churer Bevölkerung

Zwischen dem 7. März und 12. April haben der Churer Stadtpräsident Urs Marti und die Stadtpolizei die Bevölkerung zu einem Austausch eingeladen, zum dritten Mal in rund zehn Jahren. An sieben Terminen konnten die Churerinnen und Churer in den verschiedenen Quartieren ihre Anliegen, Anregungen und Wünsche gegenüber der Stadtpolizei äussern. Erstmals wurde dies auch in Maladers und Haldenstein angeboten.