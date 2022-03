Der Stadtpräsident und die Stadtpolizei bitten zum Gespräch

Zum dritten Mal laden der Churer Stadtpräsident Urs Marti und die Stadtpolizei die Bevölkerung zum Austausch ein. An sieben Terminen werden die Churerinnen und Churer in den verschiedenen Quartieren über die aktuelle Situation, die Herausforderungen und die präventiven und repressiven Massnahmen im Bereich Sicherheit informiert. Vor allem aber sind die Verantwortlichen interessiert an den Anliegen, Anregungen und Wünschen der Quartierbewohnerinnen und Quartierbewohnern. «Das Sicherheitsbedürfnis ist in den letzten Jahren gestiegen und wir möchten diesbezüglich eine offene und konstruktive Diskussionskultur fördern», lässt sich der Stadtpräsident zitieren. Die Rückmeldungen, die die Stadt im Austausch mit der Bevölkerung erhalte, seien sehr wertvoll und ermöglichten gezielte Verbesserungen.

Die öffentlichen Diskussionsveranstaltungen finden zwischen dem 7. März und 12. April jeweils abends von 19 bis 20.30 Uhr statt. Erstmals wird auch in Maladers und Haldenstein ein solches Dialogangebot geschaffen. Das breite Angebot soll es Jung und Alt ermöglichen, sich einzubringen. Der Stadtpräsident und die Stadtpolizei Chur freuen sich auf einen anregenden Austausch, wie es abschliessend heisst. (sz)

Die Termine im Überblick