Nach Todesfall vom Freitag: Zwei Männer in Davos festgenommen

Am vergangenen Freitag wurde in Davos Platz ein Taxifahrer tot neben seinem Fahrzeug aufgefunden. Nun scheibt die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung, dass sie nach ersten Erkenntnissen und Ermittlungen zwei Männer in Davos festgenommen hat.

Gemäss der Mitteilung handelt es sich bei den zwei festgenommenen Männern um einen 54-Jährigen und einem 26-Jährigen. Diese hatten am frühen Morgen desselben Tages mit dem verstorbenen Taxifahrer an der Talstrasse in Davos Platz eine Auseinandersetzung. Danach wurde der Fahrer neben seinem Wagen regungslos aufgefunden. Er verstarb noch vor Ort.

Laufende Strafuntersuchung

Ob die Festnahmen in Verbindung mit dem Todesfall vom Freitagmorgen stünden, werde geklärt, heisst es weiter. Die Staatsanwaltschaft Graubünden hat bezüglich der Auseinandersetzung gegen die beiden Männer beim Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft beantragt. Es gilt die Unschuldsvermutung. (paa)