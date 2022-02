Mann in Davos trotz Reanimation gestorben

In Davos Platz ist am frühen Freitagmorgen ein Mann verstorben. Markus Walser, Mediensprecher der Kantonspolizei Graubünden, bestätigte auf Anfrage entsprechende Informationen. Kurz vor 5 Uhr sei eine Meldung eingegangen. Man habe an der Talstrasse eine Person aufgefunden, die bewusstlos neben einem Fahrzeug am Boden lag. Der Mann sei trotz Reanimation verstorben, sagte Walser.