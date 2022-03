Mit total beschädigtem Auto von Ftan nach Scuol gefahren

Unter anderem mit eingedrückter Windschutzscheibe und zerstörtem Reifen war ein Mann mit seinem Auto am Dienstag im Engadin unterwegs. Gemäss ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Graubünden fuhr der 48-Jährige am Nachmittag auf der Engadinerstrasse von Scuol in Richtung Ardez. Weil es die Strasse bei Ardez aufgrund eines Unfalls gesperrt war, wollte der Autofahrer ausweichen.

Er sei bei der Örtlichkeit Urezzas auf einem Feldweg mit Fahrverbot in Richtung Ftan hochgefahren, schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung. Auf diesem Weg kam er von der Strasse ab und das Auto überschlug sich mehrere Male eine Böschung hinunter.

Das Auto wurde stark beschädigt, wie es weiter heisst. Neben vielen Dellen war unter anderem die Windschutzscheibe eingedrückt und der Reifen vorne rechts hatte sich von der Felge gelöst. Der Fahrer blieb aber unverletzt. Und: Er lenkte das Auto einfach wieder vom Feldweg zurück auf die Hauptstrasse und stellte es nach sieben Kilometer Fahrt in Scuol in eine Tiefgarage.

Anzeige winkt

Eine Drittperson habe der Kantonspolizei am Abend gemeldet, dass ein total beschädigtes Auto durch Scuol gefahren sei. Die Polizei konnte das Auto und dessen Fahrer schliesslich ausfindig machen und bringt ihn zur Anzeige. (so)