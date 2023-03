Diebestour in Zernez und Savognin

Am Samstagmorgen meldeten mehrere Betreiber von Gastwirtschaftsbetrieben in Zernez der Kantonspolizei Graubünden, dass drei Personen die Betriebe aufgesucht und vereinzelt Räumlichkeiten durchsucht haben sollen. Laut der Kantonspolizei konnte sie aufgrund dieser Meldungen ein verdächtiges, in Frankreich immatrikuliertes Fahrzeug, mit einem Jugendlichen sowie zwei Männern im Alter von 22 und 31 Jahren, im Raum Zernez angehalten und kontrolliert werden.

Bei der Kontrolle des Fahrzeugs sei unter anderem Deliktsgut und Bargeld aus zwei Diebstählen in Zernez festgestellt. Ermittlungen hätten ergeben, dass der Jugendliche für diese Diebstähle verantwortlich sei.

Täter wieder freigelassen

«Nach der polizeilichen Tatbestandsaufnahme sowie dem Geständnis des Jugendlichen mussten die Rumänen am Nachmittag wieder auf freien Fuss entlassen werden», heisst es in der Mitteilung der Kantonspolizei weiter. Nur wenige Stunden nach der Freilassung habe die Polizei erneut die Meldung erreicht, dass in einem Gastwirtschaftsbetrieb in Savognin ein Mann ein Serviceportemonnaie gestohlen habe. Aufgrund der Beschreibung der Anruferin musste es sich wieder um einen der drei der Polizei bekannten Männern handeln.

Fahrzeug wieder angehalten

Kurz vor 20.30 Uhr konnte das französische Fahrzeug in Sils im Domleschg erneut von der Kantonspolizei Graubünden angehalten werden. Ein Grossteil des Diebesguts aus Savognin wurde im Fahrzeug gefunden und dem 22-Jährigen zugewiesen werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Graubünden wurde der Geständige von der Kantonspolizei dem Amt für Migration zugeführt. Dieses verfügte die Ausschaffung des 22-Jährigen. (red)