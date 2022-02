Mann stürzt aus zwei Metern von Gerüst

Ein 56-jähriger Portugiese hat am Donnerstag in einem Neubau in Klosters gearbeitet. Als er Türzargen in Vorbereitung von Gipserarbeiten abklebte, fiel er um 13.15 Uhr aus einer Höhe von rund zwei Metern von einem provisorischen Gerüst auf den Betonboden hinunter. Dies schreibt die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung vom Freitag.

«suedostschweiz.ch» berichtete am Donnerstag über den Unfall: