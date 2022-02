Rega bei Arbeitsunfall in Klosters im Einsatz

Am Donnerstag ist es in Klosters zu einem Arbeitsunfall gekommen. Wie Lesereporter André Springer mitteilte, ist vermutlich ein Bauarbeiter bei Renovationsarbeiten an einem mehrstöckigen Haus verunfallt. Daraufhin seien zwei Polizeiautos, zwei Ambulanzen sowie die Rega am Unfallort eingetroffen. Nach ungefähr einer Stunde wurde ein verletzter Bauarbeiter mit der Rega vom Unfallort weggebracht.

Auf Anfrage der «Südostschweiz» bestätigte die Kantonspolizei Graubünden den Unfall. Um 13.15 Uhr erhielt die Kapo die Meldung eines Arbeitsunfalls in Klosters, wie Mediensprecherin Anita Senti sagt. Die Rega brachte einen verletzten Arbeiter nach Chur ins Kantonsspital Graubünden. Weitere Angaben zum Unfall konnte die Kantonspolizei Graubünden nicht machen. (jac)